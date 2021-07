Riot Games: LoL Wild Rift, Runeterra e Teamfight Tactics valgono oltre 100 milioni su mobile

Riot Games continua a macinare risultati davvero impressionanti, che dimostrano come la sua formula sia applicabile a praticamente qualunque videogioco. Dopo aver conquistato il PC con League of Legends e Valorant, la compagnia americana, ma posseduta da Tencent, ha guadagnato oltre 100 milioni di dollari su mobile grazie a League of Legends Wild Rift, Legends of Runeterra e Teamfight Tactics.

Un risultato notevole, soprattutto per uno studio che fino a pochi anni fa non aveva altri prodotti se non League of Legends. Poi, progressivamente, ha espanso il suo universo facendosi da una parte forza con la fortissima lore del suo gioco, dall'altra applicando un sistema a prova di bomba per pubblicare titoli di successo.

Da una parte abbiamo una cura maniacale nei contenuti, costanti aggiornamenti e la creazione di nuove sfide e competizioni, anche esport. Dall'altra un sistema economico free-to-play sul quale ha incastrato un sistema di microtransazioni non punitivo, che consente a tutti di crescere anche senza spendere soldi.

In questo modo la compagnia è riuscita ad imporsi anche nell'agguerritissimo mercato mobile superando la soglia dei 100 milioni di dollari ricavati tra i suoi tre giochi. Teamfight Tactics, un gioco di scacchi automatici, è stato lanciato nel marzo 2020 ed è diventato immediatamente un fenomeno di Twitch. Col tempo l'entusiasmo è scemato, ma il gioco ha ricavato 27,5 milioni di dollari dal lancio.

Legends of Runeterra è stato lanciato un mese dopo ed è un gioco di carte collezionabili in stile Herthstone. Nonostante tutto il genere sia un po' in crisi, Runeterra è stato scaricato 13 milioni di volte e ha guadagnato 16,2 milioni dal lancio.

Prevedibilmente League of Legends: Wild Rift è stato il gioco di maggior successo del lotto. Lanciato nell'ottobre del 2020, Wild Rift è la riduzione mobile di League of Legends. In meno di un anno è stato scaricato 46 milioni di volte e ha generato ricavi per 65 milioni di dollari.

I ricavi dei giochi di Riot Games secondo Sensortower

Gli USA sono la nazione nella quale si spende di più (26% del totale), seguiti da Corea del Sud (22%) e Brasile (6,5%). Google Play è lo store più remunerativo (63,4 milioni), mentre iOS ha fruttato 44 milioni di dollari.