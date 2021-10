Fortnite - l'Incubo 2021: ecco tutte le novità dell'evento di Halloween

Fortnite si prepara a festeggiare Halloween con l'Incubo 2021, la nuova edizione dell'evento speciale di Epic Games, che per tutto il mese di ottobre terrà impegnati i giocatori di Battaglia Reale con attività, ricompense e sorprese a tema.

L'Incubo 2021 è iniziato oggi, martedì 5 ottobre, e continuerà per tutto il mese di ottobre, fino al 1° novembre 2021. Per tutta la durata dell'evento i giocatori di Fortnite potranno affrontarsi in mappe, giochi ed esperienze a tema Halloween create dalla community, che saranno in evidenza nella sezione "Fortnite: l'Incubo" nel menu playlist.

Come da tradizione è necessario mascherarsi e dunque per l'occasione saranno disponibili tanti costumi vecchi e nuovi, che includono mostri leggendari come il Mostro di Frankenstein e la mummia, nonché personaggi classici di Fortnite rivisitati in chiave Halloween.

Fortnite - L'Incubo 2021, il costume classico del mostro di Frankenstein

Epic Games rilascerà nuove skin con il passare del tempo, che verranno svelate nei prossimi giorni sul sito ufficiale o tramite i social di Fortnite. Durante la settimana del 5 - 11 ottobre, ad esempio, saranno disponibili quattro costumi nel negozio: uno è quello del mostro di Frankenstein, mentre gli altri tre sono ancora da annunciare. Per dare il via all'evento, i Boxy e Boxer ispirati dalla community si trovano nel Negozio oggetti già da ora con nuove versioni luminose dei loro Stili spettrali alternativi.

Fortnite: l'Incubo 2021 si chiuderà con la terza edizione del festival "Notte dei Corti", che come da tradizione sarà caratterizzato da una serie di cortometraggi animati. Questa volta avranno temi macabri e spettrali, inoltre la nuova edizione si svolgerà in un cinema multisala realizzato dal creatore Quantum Builds.

Infine con l'aggiornamento di oggi sono state aggiunte le "Doppie Cacciatrici del Golem", ovvero un paio di balestre che vi torneranno utili per fronteggiare la minaccia dei Cubi.