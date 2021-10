Eternals ridefinirà il Marvel Cinematic Universe, dietro le quinte del film

Eternals ridefinirà il Marvel Cinematic Universe: lo ha dichiarato il produttore Kevin Feige nel primo dietro le quinte dedicato al film diretto dalla tre volte premio Oscar Chloe Zhao.

Dopo il trailer per la prevendita dei biglietti, Eternals torna dunque a mostrarsi in video con alcune interviste agli interpreti e non solo, quando mancano ormai pochi giorni al debutto della pellicola nelle sale cinematografiche italiane, fissato al 3 novembre.

Gemma Chan, l'interprete di Sersi, ha spiegato che gli Eterni sono una famiglia composta da dieci esseri semidivini e antichi: cinque possiedono straordinarie capacità intellettive e poteri mentali, cinque sono invece dotati di abilità insuperabili nel combattimento.

"È davvero emozionante far parte di un progetto che appare davvero nuovo", ha dichiarato Salma Hayek, che nel film veste i panni di Ajak, mentre Angelina Jolie (Thena) ha scherzato sul fatto che molti attori si vedranno per la prima volta come supereroi.