King Arthur: Knight's Tale: data d'uscita ufficiale della versione finale svelata

NeocoreGames ha annunciato la data d'uscita ufficiale della versione finale (attualmente il gioco è in Accesso Anticipato) dello strategico a turni King Arthur: Knight's Tale: il 15 febbraio 2022. Questo mese si fa sempre più affollato di nuovi videogiochi. Chissà se riusciremo a giocarli tutti.

La versione 1.0 di King Arthur: Knight's Tale offrirà la versione completa della campagna single player; più di 30 eroi giocabili di sei classi differenti; il level cap sarà portato a 30; ci saranno più di cinquanta missioni; sarà introdotta una modalità post campagna per chi vorrà continuare a giocare dopo averla finita; ci sarà una modalità PvP opzionale; si avrà accesso alla colonna sonora completa; chi ha finanziato il gioco su Kickstarter riceverà dei bonus; saranno introdotti gli Obiettivi.

Per festeggiare è stato pubblicato anche un nuovo trailer di gameplay, dedicato alle classi e alla gestione dei personaggi, che potete vedere qui di seguito:

Se volete più informazioni, potete leggere il nostro provato di King Arthur: Knight's Tale, in cui abbiamo scritto:

King Arthur: Knight's Tale ci è piaciuto... per quel che è durato. Come detto nell'articolo, la versione Accesso Anticipato è solo una grossa demo, con oltretutto moltissimi sistemi di gioco disattivati e altri appena accennati. L'impressione generale è buona, le premesse per ritrovarci tra le mani un ottimo titolo ci sono tutte, ma è davvero prematuro dare giudizi definitivi.