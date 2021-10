PlayStation, gli spot con Kratos, Nathan Drake e Aloy durante la Champions League sono bellissimi

Durante le partite di Champions League sono stati trasmessi alcuni spot PlayStation con protagonisti Aloy, Kratos e Nathan Drake, tre iconici personaggi della piattaforma. A quanto pare sono piaciuti davvero tanto, in particolare Aloy che elabora tattiche a bordo campo. Anche gli altri, comunque, sono fatti molto bene e sono molto divertenti. Purtroppo non ne esistono ancora delle registrazioni di alta qualità e ci dobbiamo accontentare di alcuni video in presa diretta, pubblicati all'interno di alcuni tweet.

Da notare che ci sono giochi in uscita per tutti i personaggi degli spot. Aloy sarà infatti la protagonista di Horizon Forbidden West, Kratos di God of War: Ragnarok e Nathan Drake della Uncharted Legacy of Thieves Collection, che comprende gli ultimi due capitoli della serie, pubblicati su PS4.

A prescindere da tutto, fa piacere vedere dei personaggi dei videogiochi avere una vetrina così prestigiosa come quella della Champions League, che non deve essere costata nemmeno pochissimo a Sony.