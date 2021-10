No Man's Sky: trailer mostra che la nuova spedizione è tutta a base di vermoni alla Dune

Hello Games ha pubblicato un nuovo trailer di No Man's Sky per presentare la nuova spedizione, tutta a base di vermoni alla Dune (non crediamo che sia un caso la vicinanza al film).

Più precisamente ci troviamo di fronte alla Expedition 4, chiamata Emergence, che introduce i Titan Worms. Si tratta di enormi vermi della sabbia che vivono sui pianeti desertici (che vi ricorda?), come quello di Wasam, il luogo in cui si svolgerà la spedizione. Fate attenzione, perché oltre ai vermoni dovrete vedervela anche con le tempeste di sabbia.

È davvero impressionante vedere come Hello Games continui a espandere il suo gioco, dato per spacciato da molti al momento del lancio. Chi non ricorda le polemiche che lo accompagnarono? Invece non solo il progetto si è ripreso alla grande, ma continua a espandersi in direzioni inedite. Sostanzialmente sembra essere diventato un gioco live service, tanti sono i contenuti che vengono aggiunti regolarmente.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che No Man's Sky è disponibile per PC, Xbox One, PS4, Xbox Series X e S e PS5.