New World e trasferimenti tra server: dettagli e video tutorial in italiano da Amazon

Amazon Games ha svelato tutti i dettagli e il procedimento per il trasferimento tra server dei personaggi di New World, con tanto di video tutorial in lingua italiana.

Poche ore fa gli sviluppatori hanno pubblicato l'Update 1.03 di New World che per l'appunto ha introdotto la tanta attesa funzione di trasferimento dei personaggi tra server, nonché un titolo ed emote gratuiti, risoluzione di bug e problemi vari.

Di seguito trovate tutti i passaggi per il trasferimento tra server, incluse informazioni su elementi trasferibili e non, come riportati da Amazon Games. Se avete ulteriori dubbi, nel video qua sopra viene mostrato il procedimento completo nella versione italiana di New World.

Come faccio a trasferire il mio personaggio?

Dovrai eseguire l'accesso con il personaggio, aspettando in coda finché non arriverà il tuo turno.

Nel negozio del gioco sarà presente una nuova scheda per ottenere il gettone di trasferimento del personaggio.

Dovrai abbandonare la tua compagnia.

Dovrai rimuovere tutti gli ordini d'acquisto e di vendita attivi nell'emporio.

Il tuo personaggio dovrà trovarsi in un Santuario (ad esempio un Insediamento o un Avamposto)

Cosa verrà trasferito insieme al personaggio?

Tutti i progressi del personaggio verranno mantenuti (livello, maestria con le armi, titoli e così via).

Verranno mantenuti l'inventario e il deposito.

Verranno mantenute tutte le valute che possiedi.

Verranno mantenute le case e le relative decorazioni.

Verranno mantenuti tutti i progressi nelle missioni.

Cosa non verrà trasferito insieme al personaggio?

Prima del trasferimento dovrai abbandonare la tua compagnia, perciò, una volta completato il processo, non ne farai più parte.

Gli ordini d'acquisto e di vendita attivi nell'emporio dovranno essere rimossi e non verranno trasferiti.

L'elenco dei tuoi amici è legato al server in uso, perciò non verrà trasferito.

Dove potrò trasferire il mio personaggio?

Potrai trasferire il personaggio in qualsiasi mondo disponibile nella tua regione, con le seguenti eccezioni:

Non potrai trasferire il personaggio in un mondo al completo.

Non potrai trasferire il personaggio in un mondo in manutenzione.

Non potrai trasferire il personaggio in un mondo in cui disponi già di un personaggio.

Sarà possibile effetuare un altro trasferimento nel caso in cui scegliessi il mondo sbagliato, se il mondo scelto dai miei amici fosse pieno o se mi pentissi di aver scelto un determinato mondo?

Un nuovo trasferimento richiede un gettone aggiuntivo. Il nostro team continuerà a tenere d'occhio l'affollamento dei mondi e i tempi d'attesa, e, nel caso fosse necessario, valuterà la possibilità di fornire nuovi gettoni gratuiti per il trasferimento di server. Quando avremo la certezza che i giocatori avranno avuto il tempo di trovare il server giusto, i gettoni di trasferimento saranno acquistabili nel negozio. Sarà comunque nostra cura avvertire tutti i giocatori in anticipo prima del passaggio da servizio gratuito a servizio a pagamento.