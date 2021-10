God of War: il trailer della versione PC in italiano

Sony ha pubblicato anche la versione in italiano del trailer di annuncio della versione PC di God of War, una delle più prestigiose esclusive PlayStation, attualmente prenotabile su Steam ed Epic Games Store. Trovate il filmato in testa alla notizia.

L'annuncio della versione PC di God of War è arrivato come un fulmine a ciel sereno, galvanizzando i possessori della piattaforma che desideravano giocarci. Sony ha anche svelato che l'ultima avventura di Kratos ha venduto ben 19,5 milioni di copie. Un grande risultato per un'esclusiva.

Leggiamo altre informazioni su God of War tratte dalla sua pagina Steam:

Entra nel regno norreno

Lasciatosi alle spalle la sua sete di vendetta verso gli dèi dell'Olimpo, Kratos ora vive nella terra delle divinità e dei mostri norreni. È in questo mondo ostile e spietato che dovrà combattere per la sopravvivenza e insegnare a suo figlio a fare lo stesso.

Cogli una seconda occasione

Kratos è di nuovo padre. Nella sua nuova veste di mentore e protettore di Atreus, un figlio intenzionato a conquistare la stima del padre, Kratos è costretto ad affrontare e a gestire la rabbia che lo ha sempre caratterizzato in un mondo molto pericoloso insieme al figlio.

Esplora un regno oscuro e in balia degli elementi, pieno di temibili creature

Dalle eleganti colonne di marmo dell'Olimpo alle aspre montagne, foreste e grotte del folklore nordico di epoca pre-vichinga: un mondo completamente nuovo, corredato da un proprio pantheon di creature, mostri e dèi.

Lanciati in un combattimento fisico e viscerale

Con una visuale sopra la spalla, che porta l'azione più vicina che mai, i combattimenti in God of War hanno le stesse caratteristiche delle creature norrene che Kratos dovrà affrontare: enormi, aspri ed estenuanti. La nuova arma principale e le nuove abilità incarnano lo spirito tipico della serie di God of War oltre a presentare una visione di conflitto che apre una nuova strada nel genere.