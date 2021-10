Xbox Game Pass ottobre 2021, la seconda ondata di giochi per gli abbonati

Come da tradizione, siamo ormai giunti nella seconda metà inoltrata del mese di ottobre 2021 e abbiamo una visione precisa delle nuove introduzioni previste per la seconda ondata di giochi nel catalogo di Xbox Game Pass per gli abbonati al servizio Microsoft. Facciamo dunque la consueta panoramica su queste introduzioni, che anche in questo caso si distinguono notevolmente in quantità e qualità, come ormai ci ha abituato da tempo il servizio su abbonamento da parte della casa di Redmond. Xbox Game Pass ottobre 2021, la seconda ondata di giochi nel catalogo In questo caso abbiamo a che fare con altri 11 giochi che arricchiscono il catalogo dopo la prima ondata di titoli visti all'inizio del mese, rendendo sempre più difficile stare dietro al backlog soverchiante, ma consentendo anche di provare veramente una grande quantità di giochi appartenenti a tanti generi diversi. Anche in questo caso troviamo una notevole varietà di esperienze possibili tra picchiaduro, action, avventure, sparatutto e strategici.

Into the Pit - Xbox, Cloud e PC, 19 ottobre Into the Pit, come visibile nell'immagine, mischia FPS a magie e occultismo Ok, siamo d'accorso sul fatto che parlare di "ibrido con elementi roguelike" sia venuto piuttosto a noia in questi anni, vista la continua sperimentazione sul genere che, di fatto, è diventata a sua volta un canone, ma in questo caso abbiamo a che fare con un gioco veramente molto interessante. Into the Pit, se non altro, esce dai normali standard dell'RPG misto roguelike per mettere in scena un vero e proprio FPS veloce e dinamico come quelli dei vecchi tempi, ma con elementi di progressione e loop di gameplay in linea con l'idea "rogue". Rispetto a molte altre produzioni, si tratta di qualcosa di decisamente diverso dal solito, anche grazie alla sua strana ambientazione che mette insieme magia, occulto e azione forsennata, ponendoci nel ruolo di una sorta di mago intento a sconfiggere le forze del male, scaricando incantesimi a raffica sui malcapitati spiriti oscuri.

Outriders - PC, 19 ottobre Outriders, un'immagine tratta dallo sparatutto Dopo essere stato lanciato direttamente su Xbox Game Pass in versione console su Xbox Series X|S e Xbox One, Outriders arriva anche in versione PC all'interno del catalogo del servizio. È un gioco che ha generato grande interesse anche per il suo essere un tripla A third party lanciato direttamente all'interno di Xbox Game Pass al day one su console, e non è una cosa che capita spesso. Ma al di là di questo, si è dimostrato un titolo in grado di appassionare una buona quantità di utenti: è uno sparatutto in terza persona con ambientazione fantascientifica che recupera le basi classiche del genere ma le trasporta in un contesto un po' più ricco, con alcuni elementi da RPG e la possibilità di giocare in singolo o multiplayer. Le quattro classi di personaggi assicurano diversi approcci, con uno stile vicino a quello di Destiny. Maggiori informazioni nella nostra recensione di Outriders.

Dragon Ball FighterZ - Xbox e Cloud, 21 ottobre Dragon Ball FighterZ, uno scontro tratto dal picchiaduro Arriva finalmente un picchiaduro su Xbox Game Pass ed è nientemeno che Dragon Ball FighterZ, l'ottima interpretazione della serie di Toriyama da parte di Arc System Works. Il genere è sicuramente molto raro all'interno del catalogo del servizio, motivo che ci spinge a prendere in grande considerazione questo titolo, che oltretutto ha anche il pregio di riuscire a mettere sullo schermo una versione videoludica convincente di Dragon Ball, e non è cosa da poco. Gli sviluppatori hanno utilizzato tutto il loro know-how ormai storico su questa tipologia di giochi unito alla conoscenza tecnica dell'Unreal Engine per portare alle estreme conseguenze la particolare elaborazione del 3D simil-2D in cui sul team nipponico è maestro. Il risultato è precisamente quello che sognavamo anni fa pensando a un possibile gioco di Dragon Ball del futuro: ovvero un vero e proprio cartone animato interattivo ma che è anche giocabile e tecnico come un vero picchiaduro. Download obbligatorio, come dimostra anche la nostra recensione di Dragon Ball FighterZ.

Echo Generation - Xbox, Cloud e PC, 21 ottobre Echo Generation, un'immagine della casa sull'albero dimostra lo strano stile grafico Fra Stranger Things ed Earthbound, Echo Generation rappresenta uno dei titoli risultati subito più interessanti all'interno della caterva di produzioni che abbiamo visto arrivare in questo ambito negli ultimi mesi, grazie all'attività del programma ID@Xbox. Si tratta di un'avventura che si gioca precisamente come un JRPG e che risulta particolarmente vicina ad Earthbound (ovvero la serie Mother di Nintendo) sia come tono che come struttura e gameplay. Nei panni di semplici ragazzi di una piccola e ridente cittadina, ci ritroviamo coinvolti in un'incredibile avventura che mette in mezzo alieni, creature bizzarre e misteri inquietanti da scoprire sotto la facciata apparentemente tranquilla di strade e case del vicinato. Tra esplorazione, dialoghi ironici tra personaggi fuori di testa e combattimenti a turni, si respira veramente aria di anni 80-90 in Echo Generation, cosa incrementata anche dallo strano stile grafico cubettoso.

Everspace 2 (Game Preview) - PC, 21 ottobre Everspace 2, il nuovo shooter ci porta anche sulla superficie di pianeti, come in questa immagine Chi ha giocato il primo capitolo starà aspettando Everspace 2 con impazienza, visto quello che metteva in scena già il capostipite. Il secondo capitolo è un'evoluzione sostanziale di quanto visto in precedenza in diverse direzioni, dal punto di vista tecnico e dei contenuti: si tratta ancora di un gioco in Game Preview, ovvero in accesso anticipato e dunque non nella sua versione definitiva, ma è comunque un titolo che anche allo stato attuale può offrire tantissimo. Everspace 2 è uno sparatutto ad ambientazione spaziale che ci mette al comando di una navicella impegnata in varie missioni all'interno di ambientazioni diverse, da superfici di pianeti alieni a enormi basi spaziali fino allo spazio aperto, con la possibilità di esplorare ambientazioni, far evolvere la nave e ovviamente combattere in frenetici scontri aerei.

Age of Empires IV - PC, 28 ottobre Uno dei giochi first party più importanti per Microsoft e Xbox Game Studios in questo ricco 2021 è Age of Empires IV, che forse fa un po' meno rumore di altre uscite visto che si tratta di un genere meno appariscente e di un titolo al momento legato esclusivamente all'ambito PC. In ogni caso, si tratta di uno strategico atteso da una grande quantità di giocatori che sono praticamente cresciuti con questa serie, rimasta bloccata per anni e ora finalmente proseguita con un vero e proprio nuovo capitolo, dopo le varie edizioni rimasterizzate. Il ritorno del franchise è entusiasmante, come abbiamo confermato anche nella nostra recensione di Age of Empires IV pubblicata proprio in questi giorni: otto civiltà da controllare, nuove meccaniche di gioco e una grafica 3D completamente rinnovata evolvono una struttura che rimane comunque fortemente ancorata ai punti di forza storici della serie.

Alan Wake's American Nightmare - Xbox e PC, 28 ottobre Alan Wake's American Nightmare ci riporta nell'incubo americano dello scrittore Nato dalle ceneri del progetto avviato per il secondo capitolo della serie, Alan Wake's American Nightmare risulta ancora un gioco molto particolare e interessante, soprattutto per chi ha concluso il capitolo originale, visto che va ad espanderne e arricchirne la storia più come un seguito che un semplice spin-off. Dopo gli eventi di Alan Wake, il protagonista si ritrova intrappolato in una dimensione oscura, mentre Mr Graffio, il suo inquietante doppleganger, prende il suo posto nella realtà. In American Nightmare dobbiamo allora cercare di combattere per uscire dalla strana prigione e tornare a prendere possesso del nostro ruolo nella realtà fisica, in un gioco più spostato sull'azione shooter rispetto all'adventure. Il tutto si svolge in una particolare ambientazione rurale americana creata dal protagonista stesso come scenografia per un episodio della serie Night Springs, costruendo un'atmosfera davvero peculiare.

Backbone - Xbox, 28 ottobre Backbone, un'immagine dell'avventura che mostra l'affascinante stile grafico Howard Lotor è un detective temprato da una vita dura, passata in strada a indagare su casi torbidi. Dopo anni di lavoretti e paghe da miseria che lo portano a sbarcare a malapena il lunario, Lotor viene coinvolto in un caso del tutto nuovo, che lo trascina in una storia sempre più oscura e dai risvolti importanti per lui e per l'intera città di Vancouver. Dovrà dunque dare fondo alle sue capacità di investigatore per venire a capo del mistero, opponendosi alle gerarchie di potere sistemiche e oppressive che regnano sulla città in un percorso epico per lui che è sempre stato una sorta di antieroe. Ah, ed è anche un procione. Questa è la storia che fa da sfondo a Backbone, un'avventura grafica investigativa davvero molto interessante, tra ambientazione poliziesca "post-noir" e animali antropomorfi, in arrivo ora anche su Xbox dopo essere uscita lo scorso giugno nel Game Pass per PC.

Bassmaster Fishing 2022 - Xbox, Cloud e PC, 28 ottobre Bassmaster Fishing 2022, l'immagine di una location per pescare Dovetail Games è ormai specializzata in simulazioni di vario tipo e tra queste quelle di pesca stanno ottenendo un notevole successo, di anno in anno. Bassmaster Fishing 2022 viene lanciato direttamente nel catalogo di Xbox Game Pass, che si arricchisce dunque della simulazione ufficiale del campionato di pesca al bass, con tanto di single player e competizione multiplayer in crossplay. Per il resto, si tratta di uno dei videogiochi più completi nell'ambito della simulazione di pesca, con la possibilità di gestire ogni aspetto dello sport dalla preparazione dell'equipaggiamento alla scelta del luogo dove pescare, dalle tecniche di lancio e recupero fino a tutte le strategie da intraprendere per cercare di pescare le prede più grosse e ricercate in assoluto, in modo da conquistare il titolo di Bassmaster.

Nongunz: Doppelganger Edition - Xbox, Cloud e PC, 28 ottobre Nongunz: Doppelganger Edition si presenta caratterizzato da un particolare stile retrò Dotato di una caratterizzazione veramente bizzarra e affascinante, che richiama i vecchi action in 2D, ma con una rielaborazione stilistica veramente di alto profilo, che lo rende un'esperienza quasi artistica, Nongunz: Doppelganger Edition è un gioco d'azione con elementi platform in 2D a scorrimento. Nel ruolo di un instancabile combattente, ci troviamo ad esplorare livelli generati in maniera procedurale cercando di continuare a uccidere nemici in modo da mantenere alti i moltiplicatori e portarci avanti nella progressione caratteristica del gioco. Perdendo, siamo costretti a cedere qualcosa come secondo le regole ormai standardizzate dei Rogue-lite, mantenendo comunque parte dei progressi fatti. Grande accompagnamento musicale e grafica minimalista e stilosa incorniciano quella che è sicuramente una delle esperienze di gioco più peculiari tra quelle presenti in questa mandata di Xbox Game Pass.