Kindle Paperwhite: nuovo modello disponibile su Amazon, ecco prezzo e dettagli

Il nuovo Kindle Paperwhite è da oggi disponibile all'acquisto su Amazon.it. Questo nuovo modello è uno schermo da 6,8'' antiriflesso, una batteria che promette fino a 10 settimane di autonomia, tonalità della luce regolabile, ricarica USB-C e 8 GB di spazio di archiviazione. Il prezzo di vendita è pari a 139,99 euro.

La presentazione ufficiale del prodotto afferma: "Kindle rivoluziona l'esperienza di lettura per i suoi clienti, rendendola ancora più confortevole grazie a un hardware premium, a prestazioni migliorate rispetto alla generazione precedente, a un'interfaccia utente completamente ridisegnata e a un design compatto e resistente all'acqua, che consente di godersi la lettura in qualsiasi luogo e in qualsiasi momento. Il nuovo Kindle Paperwhite include tutte le funzionalità che hanno reso i Kindle il migliore dispositivo per leggere, tra cui: Whispersync, Copertine dei libri, Word Wise e Accessibilità."

Segnaliamo anche che il nuovo Kindle Paperwhite è prodotto con il 60% di plastica riciclata post-consumo e il 70% di magnesio pressofuso ugualmente riciclato.

Questo nuovo Kindle Paperwhite è anche disponibile a 149.99€ in versione "Senza pubblicità". Nella descrizione ufficiale del prodotto possiamo leggere: "La versione Con pubblicità (nota anche come "Con offerte speciali") ti mostra un salvaschermo sponsorizzato quando il dispositivo ha lo schermo bloccato o è in standby."

