Darkest Dungeon 2: durata dell'esclusiva Epic Games, italiano e versioni console dalle FAQ

Darkest Dungeon 2 è uscito ieri in accesso anticipato ed è disponibile in esclusiva su Epic Games Store, ma gli sviluppatori Red Hook Studios hanno chiarito alcuni aspetti di questa limitazione nelle FAQ ufficiali pubblicate sul canale Discord del gioco, tra durata dell'esclusiva e dell'early access.

Per quanto riguarda l'esclusiva Epic Games Store, questa sembra sia limitata solo al periodo di accesso anticipato a Darkest Dungeon 2, che però potrebbe protrarsi alquanto a lungo, fino ad arrivare a un anno circa, come successo con il capitolo precedente.

Alla domanda su quanto tempo durerà l'esclusiva Epic Games Store, il team di sviluppo ha risposto: "Su PC, Darkest Dungeon 2 sarà esclusiva EGS durante il suo periodo di early access, la versione 1.0 sarà pubblicata anche su altri store", facendo dunque capire come, una volta arrivati alla versione definitiva, il gioco sarà disponibile anche su altri digital delivery, tra cui probabilmente anche Steam.

Tuttavia, è probabile che comunque questa esclusiva sia destinata a durare fino a un anno, considerando quanto tempo il team ha intenzione di passare nella fase di accesso anticipato: "Il primo Darkest Dungeon è rimasto in early access per 11 mesi e mezzo.

Abbiamo valutato che il periodo di un anno è un buon obiettivo che consente di aggiungere abbastanza elementi e ripuliture al gioco pur senza allungarlo in maniera indefinita", hanno spiegato gli sviluppatori.

"Tuttavia, parte dei benefici dell'early access è la possibilità di aggiustare un po' la situazione in base ai feedback, dunque non possiamo ancora stabilire in maniera precisa un periodo fissato per la durata di questa fase". Insomma, è piuttosto probabile che l'accesso anticipato di Darkest Dungeon 2 possa durare quanto quello del primo capitolo, ovvero circa un anno, cosa che rientrerebbe negli standard classici delle esclusive Epic Games Store.

Per il resto, non sono state decise variazioni al prezzo una volta che il gioco arriverà in versione definitiva, inoltre è stata confermata la presenza dell'italiano tra le lingue per i testi (i dialoghi saranno comunque in inglese) e non sono ancora state prese decisioni per l'uscita su console e piattaforme mobile.