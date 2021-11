Ghost Of Tsushima: Update 2.12 disponibile, vari cambiamenti per Legends

Ghost Of Tsushima si aggiorna con il nuovo update 2.12, che per la versione PS5 viene identificato come Ghost of Tsushima 2.012.000, contenente diversi cambiamenti relativi soprattutto a Legends, la modalità multiplayer aggiunta al gioco Sucker Punch dopo il lancio originale.

Tra i cambiamenti principali troviamo l'aggiunta di punti di respawn casuali per i nemici in Survival e Rivals, con questi che cambiano ad ogni partita e diventano dunque imprevedibili, tranne che in Nightmare Survival all'interno delle varie settimane.

Aggiustamenti sono stati applicati poi a bug in Survival e Rivals, inoltre è stata aggiunta la possibilità di completare gli slot per i giocatori in Nightmare Survival e Nightmare Story attraverso matchmaking automatico.

Inoltre, è stata modificata la schermata sui dettagli nella Lobby, in modo da poter vedere subito per ed equipaggiamento utilizzato dai personaggi.

Sono state inoltre effettuate varie modifiche al bilanciamento, riguardanti le varie classi di personaggi: Assassin vede aumentata velocità e attacchi stealth, con alcuni cambiamenti come la rimozione della tecnica Experienced Assassin, sostituita da Deft Hands, migliorato il targeting di Shadow Strike e modificati altri aspetti.

È stato ridotto il cooldown per Staggering Arrow dell'Hunter e dello Spirit Archer e altre modifiche simili, in termini di attesa e potenza delle abilità speciali, sono state applicate anche a Samurai e altre classic di personaggi. Modificate anche le caratteristiche di alcuni oggetti e armi, trovate tutti i dettagli sulla patch a questo indirizzo sul sito ufficiale PlayStation.

Tutto questo arriva dopo l'update 2.11 di fine settembre e le due nuove mappe Sopravvivenza presentate durante lo stesso mese.