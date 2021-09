Ghost of Tsushima Director's Cut: update 2.11 rende più facile ottenere un trofeo, le novità

Ghost of Tsushima Director's Cut ha ottenuto un nuovo aggiornamento. Si tratte dell'update 2.11 che si occupa di rendere più semplice l'ottenimento di un trofeo. Vediamo tutte le novità annunciate tramite la patch note ufficiale di Sucker Punch.

L'update 2.11 di Ghost of Tsushima Director's Cut si occupa di risolvere un problema legato a un tipo di missioni dell'espansione Isola di Iki. Un trofeo del gioco "Common Courtesy" richiede al giocatore di trovare e completare tutte le "unwritten tales" (racconti non scritti) dell'Isola di Iki: il problema è che queste missioni non sono tracciate all'interno del diaro di Jin e non sono mostrate sulla mappa. Alcuni giocatori faticavano quindi a ottenere il trofeo. La patch di oggi ha quindi "aggiunto un'interfaccia per seguire i progressi del trofeo Common Courtesy".

L'update 2.11 di Ghost of Tsushima Director's Cut introduce però anche altre modifiche e correzioni:



corregge i gesti del touchpad da Remote Play

aumenta le ricompense delle Prove di Iyo

ripristina i cosmetici NG+ mancanti in Leggende per alcuni utenti

include altre correzioni e aggiustamenti di bug

Ghost of Tsushima Director's Cut: Jin blocca un colpo con la propria katana

Sucker Punch sta pubblicando regolarmente nuovi aggiornamenti per Ghost of Tsushima Director's Cut. Il precedente - il numero 2.10 che potete vedere qui - era stato pubblicato il 16 settembre 2021.