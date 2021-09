PlayStation Studios: altre acquisizioni sono in arrivo, secondo un insider

PlayStation Studios potrebbe avere altre acquisizioni da annunciare nel prossimo periodo, a dimostrazione dell'intensa attività di espansione che caratterizza i first party Sony a questo punto, secondo quanto riferito da un insider generalmente piuttosto affidabile.

La fonte in questione è Shinobi602, la cui attività è piuttosto nota in ambito videoludico e che di solito si dimostra affidabile, il quale è intervenuto sul forum ResetEra con una semplice gif che lascia intendere come Sony abbia probabilmente in programma ulteriori acquisizioni da annunciare presto, dopo quelle avvenute in questi mesi.

Rispondendo a un utente che faceva notare come Firesprite e Nixxes fanno ora parte della pagina ufficiale dedicata ai PlayStation Studios, a simboleggiare la conclusione delle procedure di acquisizione, Shinobi ha risposto con una gif tratta da Il Signore degli Anelli nella quale vediamo Frodo affermare "c'è ancora spazio per qualcos'altro".

La questione resta volutamente vaga, ma sembra sia un chiaro riferimento al fatto che altri team verranno aggiunti ai PlayStation Studios nel prossimo futuro. D'altra parte, non si tratta certamente di un'idea assurda, considerando che Sony si trova attualmente in una fase di espansione e qualcos'altro potrebbe emergere facilmente nei prossimi mesi.

Proprio ieri è stata annunciata l'acquisizione di Fabrik Games come parte integrante di Firesprite, che a sua volta era stata acquisita di recente da Sony, poco dopo l'annuncio dell'acquisizione di Housemarque. In compenso, resta ancora in sospeso la questione di BluePoint, protagonista di uno strano caso: pare infatti che l'account social giapponese di PlayStation avesse anticipato l'acquisizione del team, salvo poi cancellarne tutte le prove. In risposta, Bluepoint ha poi confermato di essere un team indipendente, ma a questo punto il dubbio rimane.