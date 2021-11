Epic Games Store: gioco gratis del 4 novembre 2021 disponibile, link per il download

Da ora è disponibile su Epic Games Store il gioco gratis di oggi, giovedì 4 novembre 2021. Come già preannunciato la settimana scorsa l'opera in questione è Aven Colony, un city builder in cui creeremo delle colonie umane su un pianeta alieno.

Potrete riscattare il gioco gratis PC dall'Epic Games Store del 4 novembre 2021 entrando nella pagina dedicata del negozio, che potrete raggiungere a questo indirizzo. In alternativa potete avviare il launcher dello store e accedere al negozio direttamente da lì. Avete tempo fino a giovedì prossimo, ovvero l'11 novembre 2021 per riscattare il gioco. Una volta fatto, questo verrà aggiunto alla vostra libreria per sempre, senza nessuna limitazione di sorta, proprio come se lo aveste acquistato.

Aven Colony è un gestionale realizzato da Mothership Entertainment e Team17. Il compito del giocatore è quello di costruire una nuova dimora per l'umanità su Aven Prime, un pianeta alieno che dista anni luce dalla Terra e caratterizzato da un vasto numero di biomi, tra cui deserti, tundre e giungle. Potremo dunque costruire le nostre colonie e farle sviluppare fino a farle diventare delle vere e proprie metropoli, a patto di gestire con raziocinio le risorse e assicurarci il benessere dei cittadini. Tuttavia Aven Prime non è un pianeta ospitale: un'atmosfera a basso contenuto di ossigeno, tempeste magnetiche, eruzioni di gas tossici, nonché il pericolo rappresentato dall'infezione fungina denominata "The Creep" metteranno a dura prova le abilità del giocatore.

Leggiamo di seguito la descrizione ufficiale di Aven Colony dell'Epic Games Store:

Scopri Aven Prime, un pianeta alieno fatto di deserti, tundre e giungle, ad anni luce dalla Terra. Aven Colony ti mette a capo del primo insediamento extrasolare dell'umanità, dove crei ed espandi le tue piccole colonie fino a farle diventare città enormi e tentacolari, mentre affronti le sfide della colonizzazione di un nuovo mondo.

Caratteristiche principali

Colonizza un mondo alieno : costruisci una nuova dimora per l'umanità su un mondo con un'atmosfera a basso contenuto di ossigeno, tempeste elettriche estreme, tempeste di schegge, diavoli di sabbia, eruzioni di gas tossici mortali da sorgenti geotermiche e giorni così lunghi da racchiudere più stagioni. Esplora una varietà di biomi, dal rigoglioso ambiente delle zone paludose a quelli molto meno abitabili del deserto e dell'artico.

: costruisci una nuova dimora per l'umanità su un mondo con un'atmosfera a basso contenuto di ossigeno, tempeste elettriche estreme, tempeste di schegge, diavoli di sabbia, eruzioni di gas tossici mortali da sorgenti geotermiche e giorni così lunghi da racchiudere più stagioni. Esplora una varietà di biomi, dal rigoglioso ambiente delle zone paludose a quelli molto meno abitabili del deserto e dell'artico. Incontra gli abitanti del posto : incontra una varietà di forme di vita aliene, tra cui vermi della sabbia giganti, spore di una piaga mortale e una pericolosa infezione fungina conosciuta come "The Creep".

: incontra una varietà di forme di vita aliene, tra cui vermi della sabbia giganti, spore di una piaga mortale e una pericolosa infezione fungina conosciuta come "The Creep". Supervisiona i tuoi coloni : colonizzare un nuovo mondo può essere stressante. Come nuovo Governatore della colonia, dovrai fare gli straordinari per aiutare i tuoi coloni ad affrontare il nuovo ambiente. Usando le 12 distinte modalità di "overlay", puoi gestire i vari elementi della tua colonia: i raccolti, i cittadini, la felicità, il crimine, l'aria, l'elettricità, l'occupazione, le risorse, gli spostamenti, le strutture, i droni e l'acqua. Guadagnati il rispetto dei tuoi coloni e sali di grado, da Governatore della colonia a Presidente della spedizione (Expedition President)!

: colonizzare un nuovo mondo può essere stressante. Come nuovo Governatore della colonia, dovrai fare gli straordinari per aiutare i tuoi coloni ad affrontare il nuovo ambiente. Usando le 12 distinte modalità di "overlay", puoi gestire i vari elementi della tua colonia: i raccolti, i cittadini, la felicità, il crimine, l'aria, l'elettricità, l'occupazione, le risorse, gli spostamenti, le strutture, i droni e l'acqua. Guadagnati il rispetto dei tuoi coloni e sali di grado, da Governatore della colonia a Presidente della spedizione (Expedition President)! Scopri il passato : il mondo di Aven Prime nasconde molti segreti. Completa una campagna per giocatore singolo e partecipa a una storia che rivela alcuni dei molti segreti di questo nuovo mondo.

: il mondo di Aven Prime nasconde molti segreti. Completa una campagna per giocatore singolo e partecipa a una storia che rivela alcuni dei molti segreti di questo nuovo mondo. Costruisci il futuro : usa i droni da costruzione per costruire decine di tipi di strutture per ospitare i tuoi coloni, stabilire rotte commerciali, accogliere immigrati e molto altro! Perfeziona gli edifici che hai costruito grazie a diversi livelli di miglioramento per ottimizzare la tua colonia!

: usa i droni da costruzione per costruire decine di tipi di strutture per ospitare i tuoi coloni, stabilire rotte commerciali, accogliere immigrati e molto altro! Perfeziona gli edifici che hai costruito grazie a diversi livelli di miglioramento per ottimizzare la tua colonia! Sistema di esplorazione: attiva la tua squadra di pionieri per esplorare rovine aliene, recuperare manufatti, riparare navi cadute e salvare esploratori perduti. Preparati ad affrontare la piaga e i nidi di spore striscianti mentre respingi gruppi di scissionisti, ribelli e i restanti guardiani robot di Aven Prime che minacciano la tua nuova civiltà. Preparati per l'Inverno: un ciclo giorno/notte e stagionale completamente funzionale. Durante l'inverno Aven Prime si ghiaccia: le fattorie non coltivano cibo e i pannelli solari generano molta meno elettricità. Adotta le misure necessarie per sopravvivere a questo clima rigido!

Oggi è stato annunciato il nuovo contenuto gratis dell'Epic Games Store disponibile a partire dall'11 novembre.