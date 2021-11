Forza Horizon 5 è un capolavoro su Xbox Series X nell'analisi di Digital Foundry

Forza Horizon 5 è un capolavoro su Xbox Series X: lo certifica l'analisi tecnica effettuata da Digital Foundry, che sottolinea le tantissime qualità del racer sviluppato da Playground Games.

A pochi giorni dall'analisi preliminare in cui veniva sancito che Forza Horizon 5 fa paura, arriva dunque una conferma estremamente argomentata, con una buona mezz'ora di considerazioni tecniche e non che ruotano attorno allo straordinario lavoro fatto per questo gioco.

Nella nostra recensione di Forza Horizon 5 abbiamo condiviso le medesime sensazioni, sottolineando che "gli scenari sono incredibili, l'orizzonte visivo è sterminato, la qualità del terreno, delle montagne, di ogni singolo elemento naturale, sfiora il fotorealismo".

E ancora: "vedere tutta quella roba che vi sfreccia davanti agli occhi mentre siete a bordo di una Koenigsegg a 400 km orari o di una Porsche Taycan elettrica con il suo silenzio quasi innaturale, vi lascerà spesso senza fiato."

Al di là della qualità degli asset e degli effetti, il frame rate di Forza Horizon 5 appare roccioso, saldamente ancorato ai 30 fps in modalità qualità e ai 60 fps in modalità prestazioni, come già accennato in precedenza.