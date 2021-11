Epic Games Store: contenuto gratis dell'11 novembre 2021 annunciato

Dopo aver reso disponibile il titolo gratuito PC di oggi, Epic Games Store ha annunciato il prossimo contenuto gratis che sarà disponibile per il download la prossima settimana. Questa volta non si tratta di un gioco completo: a partire dalle 16:00 di giovedì 11 novembre potrete scaricare gratuitamente l'Epic Pack della Season 4 di Rogue Company.

Rogue Company (qui la nostra recensione) è uno sparatutto d'azione tattico free-to-play in terza persona realizzato da Hi-Rez Studios e First Watch Games in cui giocheremo nei panni di uno degli agenti d'élite presenti nel gioco, ognuno con una propria serie di abilità. Parliamo di uno shooter frenetico, ricco d'azione, armi, gadget e stile.

Rogue Company, la copertina dell'Epic Pack della Stagione 4

L'Epic Pack della Season Four sarà disponibile gratuitamente su Epic Games Store. Grazie ad esso potrete sbloccare i personaggi Switchblade e Scorch, due Rogue davvero esplosivi che possono incenerire gli avversari con fiamme e napalm. Inoltre è inclusa la skin "Inferno Imp" per Switchblade e 20.000 punti esperienza del Battle Pass.

Nel frattempo da ora è disponibile il gioco gratis dell'Epic Game Store del 4 novembre, ecco il link per il download.

Che ne pensate? Siete soddisfatti del contenuto gratuito dell'Epic Games Store in programma per la prossima settimana? Fatecelo sapere nei commenti.