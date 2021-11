WRC 9 per PS5 in offerta Amazon per l'Early Black Friday 2021, 48% di sconto

In questo periodo di Early Black Friday 2021, è ora disponibile anche un'offerta Amazon su WRC 9 in versione PS5. Lo sconto segnalato è di 29€, ovvero del 48%.

Offerta Amazon WRC 9 PlayStation 5 Include Blind Jumps - PlayStation 4 € 59,99 € 30,99 Vedi

Offerta

Il prezzo pieno segnalato per WRC 9 in formato PS5 è 59.99€. Da mesi, però, il gioco è disponibile a un prezzo massimo di 45.99€ e viene proposto in offerta in modo regolare. Ora, ha raggiunto il proprio minimo storico sulla piattaforma. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Nella nostra recensione di WRC 9 vi abbiamo spiegato che "WRC 9 per PlayStation 5 è in fondo sempre lo stesso gioco già visto nei mesi passati sulle altre piattaforme. Le uniche vere differenze sono le buone performance tecniche e il supporto al DualSense, sul quale gli sviluppatori hanno lavorato con particolare attenzione. Ed proprio il feedback fornito dal pad che dona al progetto una marcia in più. Decidete voi se è abbastanza."

Vi segnaliamo inoltre che è disponibile il Canale Telegram dedicato alle Offerte di Multiplayer.it. Seguitelo per essere sempre aggiornati sulle ultime offerte selezionate dalla nostra redazione!

Un'auto in curva in WRC 9

Questa notizia include un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a Multiplayer.it.