PlayStation Plus, giochi gratis di gennaio 2022, quando saranno annunciati e previsioni

Siamo arrivati alla fine del mese, quindi è arrivato il momento di rispondere alla domanda tipica di questo periodo, ovvero: quando verranno annunciati i giochi gratis per PS5 e PS4 di gennaio 2022 per gli abbonati al PlayStation Plus?

L'annuncio di Sony relativo alla line-up mensile per gli abbonati al servizio non ha una data fissa precisa, tuttavia solitamente i nuovi giochi gratis del PlayStation Plus vengono svelati ufficialmente l'ultimo mercoledì del mese, dunque ci aspettiamo il reveal per le 17:30 italiane del 29 dicembre. Successivamente, salvo sorprese, saranno disponibili a partire dal primo martedì del mese successivo, dunque dal 4 gennaio 2022.

Quanto ai possibili giochi che potrebbero far parte della line-up di gennaio del PlayStation Plus, più che delle previsioni abbiamo già un leak piuttosto credibile da parte di billbil-kun, un leaker che in questi mesi si è dimostrato piuttosto affidabile dato che ha "azzeccato" i titoli gratuiti del PS Plus dei mesi scorsi, così come buona parte di quelli che sta regalando Epic Games in questi giorni. Stando al gola profonda, gli abbonati a PlayStation Plus a gennaio potranno scaricare gratuitamente Deep Rock Galactic, Dirt 5 e Persona 5 Strikers.

Persona 5 Strikers, uno dei possibili giochi gratis del PlayStation Plus a gennaio 2022

Persona 5 Strikers (qui la nostra recensione) è uno spin-off di Persona 5 di stampo mosou, dunque un gioco d'azione in cui dovremo affrontare orde di nemici. Nel gioco viene narrata una storia inedita con protagonisti i Phantom Thieves e nuovi personaggi.

Dirt 5 (qui la nostra recensione) è l'ultimo capitolo della nota serie di giochi di corse di Codemaster, in cui potremo gareggiare off-road su numerosi percorsi nella modalità Carriera o in multiplayer online o locale con split-screen.

Deep Rock Galactic (qui la nostra recensione) infine è uno sparatutto in prima persona in cui i giocatori vestiranno i panni di impavidi nani spaziali e dovranno scavare, trivellare e aprire passaggi su pianeti alieni, nel mentre sparando a tutto ciò che si muove, da soli o in compagnia degli amici grazie alla modalità multiplayer cooperativa.

Vi ricordiamo inoltre che fino al 3 gennaio 2022 potrete scaricare i giochi gratis del PlayStation Plus di dicembre 2021, ovvero Goodfall Challenger Edition, Mortal Shell e DC Super Villains.