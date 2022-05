My Dress-Up Darling: il cosplay di Marin di Win_winry in costume anticipa l'estate

Proseguono le reinterpretazioni di My Dress-Up Darling, diventato ormai un nuovo fenomeno di massa tra le cosplayer, come dimostrato qui dal cosplay di Marin da parte di Win_winry, che ci propone la protagonista in costume da bagno.

Come abbiamo visto, si tratta di uno dei momenti topici in cui viene spesso illustrata Marin dalle cosplayer, con un'interpretazione in questo caso davvero molto convincente, con Win_winry che riprende precisamente il bikini tipico della protagonista e la sua capigliatura, senza bisogno di aggiungere altro.

La serie in questione parla proprio di cosplay ed è come se fosse dunque già predisposta a questo genere di reinterpretazioni, mettendo in scena una sorta di situazione paradossale: My Dress-Up Darling racconta la storia della protagonista Marin, una ragazza appassionata di questo hobby, che riesce finalmente a coronare il suo sogno.

Si potrebbe dunque parlare di "meta" cosplay, visto che questi giocano proprio sul soggetto stesso della serie animata, cosa che genera una situazione alquanto curiosa. In questo caso, l'interpretazione di Win_winry ci avvicina decisamente allo spirito estivo ormai alle porte.

Marin è la protagonista di My Dress-Up Darling, una ragazza che diventa un'esperita di cosplay anche grazie al suo incontro con Wakana Gojo, un sarto di grande talento che la aiuterà a realizzare abiti di ogni foggia.