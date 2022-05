Record of Ragnarok, il cosplay di Aphrodite di pixie_cosplay_ uccide con la sua bellezza

La serie Record of Ragnarok è di grande ispirazioni per le cosplayer. Era inevitabile che un personaggio chiamato Aphrodite, pensato per incarnare la bellezza stessa, diventasse oggetto di numerosi cosplay, come questo realizzato da pixie_cosplay_ che riesce a trasmetterne tutto il fascino letale, nonché la ferocia nascosta sotto tanta maestosa avvenenza.

Aphrodite è un personaggio distaccato e annoiato, che guarda tutti dall'alto in basso, forte del suo fascino magnetico contro cui nessuno può nulla. In questa versione possiamo vederla seduta mentre guarda verso l'obiettivo, come se fosse pronta a uccidere chi la sta ammirando.

Il costume in sé è realizzato davvero molto bene, sia nella parte superiore, con le due fasce che cadono sul seno in modo delicato, quasi timido, e la pettinatura biondo platino decorata di fiori. Non mancano anche i bracciali di perle dorati e gli altri accessori che rendono interessante questo personaggio.

Per il resto vi ricordiamo che Record of Ragnarok racconta di un torneo tra gli uomini e gli dei che deciderà del futuro del genere umano: saremo sterminati? Oppure gli eroi umani riusciranno a vincere i sette combattimenti richiesti per prevalere?