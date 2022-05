FIFA senza EA Sports: i giochi e i progetti in sviluppo

Quali giochi e i progetti in potrebbero essere in sviluppo dopo EA Sports FIFA ?

In che modo? Proviamo a ragionarci insieme, partendo dalle dichiarazioni ufficiali e dall'analisi di un mercato, quello dei simulatori calcistici, mai così variegato come adesso.

FIFA senza EA Sports

Non vedremo più lo splash screen di EA Sports all'avvio dei nuovi giochi FIFA

EA Sports. It's in the game. Il claim che per 30 anni, dal 1993 a oggi, abbiamo associato a FIFA, a partire dalla stagione 2023-2024 ci racconterà una storia diversa. Quella di EA Sports FC. Ma se per il futuro della simulazione Electronic Arts i punti cardine sono ben noti, per il futuro dei giochi FIFA la situazione è molto meno lineare.

Il motivo è presto detto: se le cifre del rapporto pubblicato dal New York Times sono vere, EA non ha accettato le condizioni della federazione internazionale del calcio, che chiedeva 300 milioni di dollari l'anno per un marchio che prima pagava "solo" 150, e che soprattutto non avrebbe più avuto in esclusiva. È evidente che la federazione già pianificava di associare il proprio nome ad altri autori, ancora ignoti, per diversificare l'offerta e puntare a incassi ancora superiori.

Tanto è vero che il cosiddetto "modello non esclusivo" produrrà i primi risultati già in vista dei mondiali del Qatar del 2022. FIFA 23 sarà ancora in mano a EA SPORTS e uscirà come al solito nell'autunno del 2022. Al contempo, però, FIFA lavorerà con altri sviluppatori, editori e investitori per portare subito nuovi giochi sul mercato, all'inizio del 2024. Segno che i piani per il dopo EA erano da tempo ben avviati.

I primi titoli di queste inedite collaborazioni saranno FIFA World Cup Qatar 2022 e FIFA Women's World Cup Australia & New Zealand 2023. Il primo è descritto più come un'esperienza interattiva che una simulazione vera e propria, e promette di portare ai fan un nuovo modo di vivere la competizione mondiale. Il secondo verrà affiancato da una serie di altri progetti, che però sarebbero ancora in discussione con gli editori.