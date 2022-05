Jaffe dice a Phil Spencer che fa schifo e gli consiglia di fare terapia, dopo il rinvio di Starfield

Anche David Jaffe, il padre della serie God of War, è voluto intervenire sul rinvio di Starfield e Redfall annunciato ieri da Bethesda. Più precisamente ha commentato il comunicato di Phil Spencer, spendendo parole molto dure sul capo di Xbox, dicendogli che fa schifo e che dovrebbe fare terapia.

Jaffe è diventato un commentatore dell'industria videoludica

"Fai schifo, Phil Spencer. Sei come me quando avevo 28 anni. Sapevo di poter realizzare dei progetti, sapevo di avere delle idee vendibili, ma il mio cervello era direttamente collegato allo spirito del tempo. Mi ci sono voluti sette, otto, nove mesi per rendermi conto che non potevo produrre un gioco, per non parlare di un gioco che stavo anche dirigendo... mi ha permesso di capire che ci sono cose in cui siamo bravi, anche molto bravi, e cose in cui non lo siamo."

"Vai a farti un po' di terapia, Phil Spencer. Non sei bravo a interpretare questa parte. Semplicemente non lo sei e non devi essere quel tipo di persona... non è un caso."

Nonostante le critiche, Jaffe ha poi ribadito di essere ancora un fan di Xbox e di considerare Spencer un visionario, ma semplicemente crede che non sia particolarmente bravo nella gestione.

"Non licenziate Phil Spencer. Phil Spencer è un visionario, adoro quello che ha fatto con il Game Pass." Per Jaffe Spencer dovrebbe però togliersi di torno, mettendosi a fare altro, assumendo qualcuno capace nella gestione: "Ce la sta facendo Phil Spencer, il tuo piano è valido, la tua infrastruttura, quando si tratta di questi studi, è solida, è tutto fantastico, ma non sei capace di gestirlo. Semplicemente non puoi farcela".