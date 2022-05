Il Cortocircuito di oggi parlerà del rinvio di Starfield e Redfall e dei problemi di Microsoft e Sony

Come se la notizia del rinvio di Starfield e Redfall non fosse già di suo abbastanza drammatica, il Cortocircuito ritorna oggi, in diretta sul nostro canale Twitch, a partire dalle 17:00, per parlarne nel corso di una puntata scoppiettante di cui saranno protagonisti gli immancabili Pierpaolo Greco, Alessio Pianesani e Francesco Serino. Poteva andarvi peggio. Difficile dire come, ma poteva accadere.

I tre delireranno fino alle 18:30 in compagnia di un ospite speciale: Roberto Serranò, uno degli insider che avevano previsto il rinvio. Ovviamente si parlerà dei problemi di Microsoft e della line-up del 2022 desertificata.

La discussione slitterà inevitabilmente anche su Sony, che sembra stia messa meglio da questo punto di vista ma che ancora non ha comunicato chiaramente del destino di PSVR 2 e God of War: Ragnarok, con l'aggravante dei dati di vendita di PS5, meno brillanti di quanto ci si aspettasse.

Insomma, ci sarà da divertirsi. Probabilmente su un altro canale Twitch.

Naturalmente ci sarà spazio anche per le vostre domande e per i vostri messaggi, che potete inviare in forma scritta od orale, iscrivendovi al nostro gruppo Telegram. Ne trasmetteremo il più possibile in diretta!

