Dati NPD di aprile 2022: Nintendo Switch supera PS4, le Xbox Series continuano a vendere più di PS5

L'analista Mat Piscatella ha pubblicato i dati di NPD di aprile 2022 che riservano diverse sorprese. La prima è il sorpasso di Nintendo Switch su PS4 e l'altra è che le Xbox Series continuano a vendere più di PS5.

La console più venduta di aprile 2022 e, complessivamente, dei primi mesi dell'anno in Nord America, è Nintendo Switch, che in questo modo ha superato PS4 per vendite complessive, diventando la quarta console più venduta di sempre negli Stati Uniti, sotto a PS2, Xbox 360 e Nintendo Wii.

Le Xbox Series sono la seconda piattaforma più venduta per numero di unità, mentre PS5 ha prevalso per ricavi. La spiegazione di questo dato è semplice: il prezzo di Xbox Series S, che va a incidere sui ricavi. Comunque sia, le Xbox Series hanno generato più ricavi di tutti i concorrenti se si considera l'intero anno. Seguono PS5 e Nintendo Switch.

In totale, ad aprile 2022 i videogiocatori hanno speso l'8% in meno rispetto ad aprile 2021, ossia 4,337 miliardi di dollari, contro 4,729 miliardi di dollari. Il declino di aprile è paragonabile a quello complessivo dei primi mesi del 2022 che è, appunto, dell'8%, per un totale di 18,3 miliardi di dollari spesi. Si tratta del sesto mese di fila in cui il mercato americano fa registrare un dato negativo, probabilmente per via del ritorno alla normalità dopo i confinamenti causati dalla pandemia di COVID-19.

L'unico settore che ha fatto segnare un segno positivo è quello delle vendite hardware, che sono cresciute del 16% rispetto a un anno fa, raggiungendo i 343 milioni di dollari, grazie all'aumento dello scorte di PS5 e Xbox Series X e S. Comunque sia, se consideriamo i primi quattro mesi dell'anno, anche l'hardware è calato del 9%.