Final Fantasy 7 Remake: Ever Crisis per PS5 e PS4, un leak rivela la riedizione?

Final Fantasy 7 Remake: Ever Crisis sarebbe il titolo della chiacchierata riedizione del titolo Square Enix per PS5 e PS4, almeno secondo quanto riportato da un leak.

Mentre c'è grande attesa per lo State of Play di stasera, dove secondo alcuni rumor verrà annunciato Final Fantasy 7 Remake fra i giochi gratis di PS Plus, questa fonte sostiene di essere entrata in possesso del comunicato stampa ufficiale relativo appunto alla riedizione migliorata del gioco.

"Final Fantasy VII: Ever Crisis è l'edizione definitiva dell'acclamato Final Fantasy VII Remake", si legge nel testo. "Dotato di nuove feature e impressionanti miglioramenti grafici, il pluripremiato titolo trarrà vantaggio dalle potenzialità della nuova console Sony."

"Le novità includono un Performance Mode a 60 fps con risoluzione 1440p e output a 4K, oppure un Graphics Mode a 30 fps con ray tracing a 1440p e output a 4K. Queste funzionalità sono esclusive di PlayStation 5."

"La riedizione includerà il pieno supporto del controller DualSense (anche questa esclusiva PS5), due nuovi capitoli (Capitolo 8.5, 'All Dressed Up', e un misterioso Capitolo 19), un nuovo boss fight, nuovi combattimenti in arena e una modalità Boss Select, una funzionalità Materia Quick Change, un Photo Mode e un nuovo set di Trofei."

"Final Fantasy VII: Ever Crisis verrà lanciato in tutto il mondo il 10 aprile 2021, nelle versioni PlayStation 4 e PlayStation 5, e potrà essere acquistato al prezzo di 69,99 euro. Prenota adesso per ricevere l'esclusiva arma in-game 'Butterfly Edge' per Cloud Strife."

Si tratta di un leak legittimo o di un fake? Lo scopriremo senz'altro nei prossimi giorni, magari proprio a cominciare da stasera. Come certamente saprete, seguiremo lo State of Play in diretta a partire dalle 22.30: non mancate!