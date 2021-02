PUBG: New State, annunciato un nuovo battle royale futuristico per Android e iOS

PUBG: New State è una sorta di evoluzione di PUBG Mobile, un nuovo capitolo caratterizzato da un'ambientazione diversa e futuristica, in arrivo per Android e iOS e annunciato nelle ore scorse da PUBG Corp.

PUBG: New State è ambientato nel 2051, diversi anni dopo l'originale PUBG, all'interno di una nuova mappa chiamata Troi e con alcune variazioni date soprattutto dalla possibilità di utilizzare veicoli, armi ed equipaggiamenti futuristici, come si conviene alla nuova ambientazione.

La struttura di gioco sarà sostanzialmente la stessa del battle royale classico, ma le nuove aggiunte fantascientifiche dovrebbero applicare nuovi elementi di gameplay interessanti. Tra questi ci sono scudi da combattimento posizionabili, droni e altri elementi di supporto in grado di fornire nuove soluzioni tattiche al combattimento.

Secondo quanto riferito, PUBG: New State dovrebbe inoltre approfondire ulteriormente il lore di PlayerUnknown's Battleground, che come sanno gli appassionati è un elemento comunque presente nel gioco e sviluppatosi con il tempo e gli aggiornamenti applicati progressivamente.

Il nuovo capitolo dovrebbe anche apportare alcune meccaniche nuove in grado di cambiare qualcosa nella meccanica tipica, come la possibilità di modificare e personalizzare le armi durante la partita, forse con un sistema simile all'applicazione degli attachment in Apex Legends.

Si tratta dunque del terzo titolo all'interno del mondo di riferimento, considerando anche il PUBG originale e PUBG Mobile, che continueranno comunque ad esistere ed essere supportati parallelamente. La data di uscita non è stata ancora annunciata ma è prevista all'interno del 2021 su Android e iOS, con un alpha test previsto nei prossimi mesi.