State of Play, l'evento PS5 e PS4 in diretta a partire dalle 22.30

Stasera verrà trasmesso un nuovo State of Play e lo seguiremo in diretta, a partire dalle 22.30, per commentare puntualmente tutti gli annunci PS5 e PS4 dell'evento.

In compagnia di Vincenzo Lettera e Francesco Serino guarderemo con voi quest'ultima presentazione organizzata da Sony, che arriva a pochi giorni dall'annuncio del nuovo PlayStation VR per PS5.

Non è tutto: molto probabilmente durante lo State of Play verranno anche ufficializzati i giochi PlayStation Plus di marzo 2021, che secondo alcuni rumor potrebbero includere Kena: Bridge of Spirits e Final Fantasy 7 Remake.

Vi invitiamo ovviamente a seguirci e a commentare tutto quello che succede nella chat di Twitch, così da interagire nel corso della diretta: più siamo e più ci divertiamo.

Vi ricordiamo inoltre di iscrivervi al gruppo Telegram ufficiale di Multiplayer.it.

Potrete seguire lo streaming all'interno di questa notizia, nel box dedicato o direttamente sul nostro canale Twitch, utilizzando eventualmente l'app ufficiale su iOS e Android.

