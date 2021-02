PlayStation Plus marzo 2021: i giochi per PS4 e PS5 quando saranno annunciati?

Se tutto andrà come previsto, mancano ancora pochi giorni e Sony annuncerà i nuovi giochi PlayStation Plus di marzo 2021. Essendo marzo già alle porte, i nuovi giochi che saranno messi a disposizione gratuitamente a tutti gli abbonati PS4 e PS5 saranno svelati mercoledì 24 febbraio 2021 alle 17:30 (ora italiana). Questi nuovi giochi saranno poi messi a disposizione a partire dal martedì successivo, il 2 marzo 2021.

I nuovi giochi prenderanno il posto dei giochi gratis PS4 e PS5 di febbraio 2021: Control: Ultimate Edition e Concrete Genie.

Destruction AllStars resterà a disposizione per un altro mese, ovvero fino l'inizio di aprile. Quindi non sappiamo ancora se Sony proporrà un gioco PS5 questo mese, o ci si dovrà "accontentare" dei due giochi per PlayStation 4 che saranno svelati tra qualche giorno. Avete letto la nostra recensione di Destruction AllStars?

Cosa pensate sarà regalato questo mese?