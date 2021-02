Overwatch 2: alla BlizzCon 2021 è stata presentata Sojourn, il nuovo personaggio

Il trattamento che Blizzard ha riservato a Overwatch 2 è perlomeno curioso. L'hero shooter, infatti, non è stato inserito all'interno della cerimonia di apertura della BlizzConline 2021, ma ha ricevuto comunque diverse informazioni piuttosto interessanti durante i panel successivi. Per esempio, all'interno di un video del dietro le quinte, Blizzard ha mostrato per la prima volta Sojourn, il nuovo personaggio di Overwatch 2.

La si può vedere brevemente in azione al minuto 12 del video che pubblichiamo qui in fondo. Nel frattempo vi raccomandiamo di leggere la nostra anteprima della BlizzConline 2021 di Overwatch 2.

Sojourn è la prima canadese del gioco e, a differenza dei suoi concittadini è molto bellicosa. È armata, infatti, si un enorme railgun, che non ha paura da utilizzare per far vincere la propria squadra. Secondo Geoff Goodman, lead hero designer di Blizzard, il personaggio è stato sviluppato intorno alla sua arma, non è quindi un caso che sarà l'elemento chiave del suo gameplay.

La railgun sarà un'arma in grado di sparare "colpi molto potenti che possono squarciare i nemici, se utilizzata con precisione". Il tutto ruoterà intorno all'abilità del giocatore nell'essere accurato e nel riuscire a mirare il nemico. Una volta imparata ad utilizzare "diventerà uno dei personaggi preferiti".

Nel video non si capisce molto come funzionerà il personaggio e non vediamo l'ora di conoscerlo meglio. Durante la BlizzConline Blizzard ha mostrato anche le mappe di Roma e New York.