Call of Duty: Warzone: un'indiscrezione vuole imminente la distruzione di Verdansk

Stando a una nuova indiscrezione, l'11 marzo 2021 ci sarà un grande evento di Call of Duty: Warzone che porterà alla distruzione completa di Verdansk, che potrebbe essere completamente sostituita da un mappa ambientata nei Monti Urali, o pesantemente modificata.

Con l'integrazione nel gioco dei contenuti di Call of Duty: Black Ops Cold War, molti credevano che la mappa Rebirth Island avrebbe rimpiazzato Verdansk, ma così non è stato. Della distruzione della città si parla da un po', ma ora sono spuntati i dettagli su come dovrebbe accadere.

A riportarli sono stati i leaker specializzati WarzoneNewz e ModernWarzone, che hanno parlato di un evento maggiore successivo al lancio della stagione 2 (disponibile dal 25 febbraio). Entrambi hanno pubblicato un'immagine di una grossa esplosione nella città di Verdansk, puntando all'11 marzo come data dell'evento.

Call of Duty: Warzone: Verdansk distrutta da un'esplosione nucleare

Da notare che nella mappa di Call of Duty: Warzone sono iniziati ad apparire dei bunker segreti con dentro delle bombe nucleari, che hanno portato a diverse speculazioni da parte dei fan, già preparati a vedere scoppiare tutto. Come accadrà il disastro?

Una teoria parla di una nave che trasporta il gas Nova 6 che esploderà nelle vicinanze di Verdansk, creando un effetto a catena. Il risultato sarà l'annientamento della mappa originale, con i giocatori catapultati in una nuova mappa.

Un'altra teoria parla di un attacco zombi che potrebbe portare alla distruzione di Verdansk. In città ci sono delle macchine che chiedono "activate zombies" che sono viste come un possibile indizio in questa direzione.

Per il resto vi ricordiamo che Call of Duty: Warzone è disponibile per PC, Xbox One, PS4, PS5 e Xbox Series X / S.