Pokémon GO Tour Kanto: nuovo evento per risarcire i giocatori dopo i problemi

Niantic ha annunciato che terrà un evento bonus per tutti coloro che hanno acquistato un biglietto del Pokémon GO Tour Kanto che ha avuto luogo durante il weekend. Si tratta di un risarcimento per tutti coloro che hanno già pagato un biglietto. Ecco di cosa si tratta.

A partire dal 20 febbraio è andato in onda il Pokémon GO Tour Kanto che permetteva di accedere a una serie di contenuti speciali legati alla prima generazione della saga. C'erano una serie di contenuti dedicati a ogni giocatore, anche quelli non paganti. Vi erano poi una serie di contenuti esclusivi per chiunque avesse acquistato un biglietto, disponibile in due versioni Rosso e Verde. Un errore ha però permesso anche ai giocatori non paganti di accedere a questo extra.

L'errore è stato risolto rapidamente, ma è chiaro che non si è trattato di un evento piacevole per il pubblico pagante visto che i più rapidi sono stati in grado di ottenere tutte le ricompense. Per ricompensare i giocatori con biglietto di Pokémon GO, quindi, Niantic ha deciso di tenere un secondo evento esclusivo.

Speriamo che questo secondo evento non crei altri problemi, altrimenti i giocatori potrebbero perdere la pazienza con gli sviluppatori di Pokémon GO. Sempre a tema Pokémon, vi segnaliamo che l'annuncio di Pokémon Diamante e Perla Remake è atteso prima del previsto per un noto leaker. Inoltre, Pokémon Rosso è stato giocato interamente dentro una foto profilo, la partita è finita.