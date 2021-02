The Legend of Zelda: Ocarina of Time arriva su PC, fan stanno decompilando il gioco

Dei fan hanno decompilato il 65% della versione Master Quest per GameCube di The Legend of Zelda: Ocarina of Time, che presto potrà quindi girare su PC, come accaduto tempo fa con Super Mario 64.

Il gruppo si è dato nome Zelda Reverse Engineering Team (ZRET) e ha anche un suo sito ufficiale (per la gioia degli avvocati di Nintendo). Per alcuni la cosa significherà poco, ma nella sostanza la possibilità di far girare il codice nativamente su PC e non tramite emulazione, aprirà le porte a tutta una serie di interventi migliorativi, come quelli visti proprio per Super Mario 64.

Ad esempio si potrà aumentare la risoluzione liberamente, si potrà sbloccare il framerate e si potranno creare mod che apporteranno profonde modifiche al gioco, visto che gli sviluppatori avranno accesso diretto al codice. Pensate al supporto per il ray tracing aggiunto a Super Mario 64 per avere un'idea di cosa stiamo parlando.

Stando ai progressi visibili sul sito di ZRET, ci vorrà ancora qualche mese prima di vedere la versione PC di Ocarina of Time. Come già riportato, attualmente la decompilazione è arrivata al 65%, con un +5% di progressi fatto nel giro di un mese. A questi ritmi vedremo qualcosa di concreto nella seconda metà dell'anno.

La scelta di decompilare la versione GameCube invece di quella Nintendo 64 deriva dalla presenza di alcuni comandi di debug che rendono più semplice l'operazione.

Ovviamente per avere un port funzionante non basterà decompilare il gioco e ci vorranno altri mesi di lavoro. Come sempre accade in questi casi, è probabile che Nintendo faccia tutto ciò che è in suo potere per fermare il progetto... non riuscendoci (il port di Super Mario 64 gira tranquillamente nei circuiti illegali).