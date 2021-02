Super Mario 64: una mod aggiunge il ray tracing

Il modder argentino Darío ha pubblicato un video per mostrare la sua ultima creatura: una mod che aggiunge il ray tracing a Super Mario 64. Stiamo parlando del port non ufficiale per PC. La mod non è ancora disponibile, ma Darío ha pubblicato un video per mostrarla in azione, facendo anche ironia sul fatto di aver acquistato una scheda video da 1500 dollari, una GeForce RTX 3090, per aggiornare e giocare a un gioco così vecchio.

Del resto, non è meglio giocare a un capolavoro come Super Mario 64 invece di perdere tempo con titoli moderni che non hanno davvero niente da dire. Verità a parte, qui sopra trovate il filmato in cui potete vedere la mod in azione con i riflessi nell'acqua e alcune luci. Un lavoro davvero notevole, che migliora parecchio la grafica del gioco.

Naturalmente il port PC di Super Mario 64 non è supportato in alcun modo da Nintendo ed equivale a una forma di pirateria, quindi non vi forniremo link per scaricarlo. Detto questo, è davvero bello vedere la passione di alcuni verso un gioco di più di vent'anni fa, che stanno aggiornando graficamente, e non solo, in ogni possibile modo, grazie proprio alla conversione ufficiale, che ha reso possibile lavorare più in profondità sul codice del gioco.