Nintendo Switch: unboxing Mario Limited Edition rosso e blu

Nintendo Switch Mario Limited è protagonista del nuovo unboxing di Multiplayer.it effettuato in collaborazione con Multiplayer.com, che potete vedere nel video riportato qui sopra.

Nintendo Switch in questa particolare edizione dedicata al 35esimo anniversario di Super Mario si presenta all'interno di una confezione piena di oggettini interessanti: non solo la console in versione completamente rossa (corpo, dock e Joy-Con), ma anche laccetti Joy-Con blu e una custodia a tema.

La console può essere acquistata a questo link in bundle con una gift card, che può essere usata quando volete, per qualsiasi gioco vogliate (leggete come nella descrizione prodotto!); non solo quindi per l'ultimo Mario, ovvero quel Super Mario 3D World + Bowser's Fury di cui trovate la recensione su queste pagine.