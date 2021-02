Twitch sta aiutando o distruggendo gli scacchi? La discussione si infiamma

Twitch sta aiutando o distruggendo gli scacchi? Il successo del torneo PogChamps 3 e la presa di posizione del sito chess.com, che ha affermato di non aver mai visto tanti praticanti della disciplina come in questo periodo, proprio grazie a Twitch, hanno scatenato la reazione del gran maestro Yan Nepomniachtchi, che proprio non ama cosa starebbero diventando gli scacchi ai tempi dei social network.

Nepomniachtchi: "Con tutto il rispetto per chess.com e il grande lavoro che fanno per promuovere gli scacchi, è davvero terrificante come l'approccio pop-corn del PogChamps 3 stia scalzando e rimpiazzando qualsiasi contenuto serio di scacchi."

La paura del gran maestro è chiara: un abbassamento del livello qualitativo degli scacchisti, attratti più dal mettersi in mostra in webcam che dagli scacchi in quanto tali, con relativo disinteresse per i grandi tornei.

A difesa di Twitch è però intervenuta la scacchista streamer Alexandra Botez, volto noto della piattaforma, che ha prima affermato di comprendere il punto di vista di Nepomniachtchi, per poi lodare gli effetti del PogChamp 3:

"Capisco quello che vuole dire Yan, avendo dedicato la sua vita intera a raggiungere la top 10 mondiale degli scacchisti. Sarebbe assurdo se, ad esempio, i giocatori dell'NBA avessero meno seguito e meno sponsor di uno streamer che gioca a basket in modo casual."

"Detto questo, i problemi di soldi/interesse che gli scacchi hanno sempre avuto non sono certo colpa dei PogChamp. Al contrario, l'evento può far crescere il numero di spettatori potenzialmente interessati ad eventi d'elite come il Tata Steel."

Chi avrà ragione? L'approccio casual serve davvero ad ampliare la platea di una disciplina? Oppure è solo un'illusione?