PS5: l'acquisizione di Bluepoint è certa secondo un Admin di ResetEra

Negli ultimi anni l'attenzione del pubblico è incentrata sulle acquisizioni di nuovi team first party. Microsoft ha creato una incredibile e numerosa squadra di studios per Xbox Series X|S, mentre Sony può già contare su molteplici team per PS5 amati dal pubblico. Questo non significa che la compagnia giapponese non abbia intenzione di continuare ad ampliare il proprio "garage" di team interni. Bluepoint Games è per certo il team più quotato e, ora, un admin di ResetEra conferma questa idea.

Facciamo però un passo indietro. Lo scorso anno, un membro del forum di ResetEra, tale "MarsipanRumpan", ha affermato che un accordo tra Sony PlayStation e Bluepoint Games era stato finalizzato. Tale rumor ha creato parecchio rumor nel forum e visto che nulla è stato ancora confermato, la community ha richiesto che l'utente fosse cacciato per aver condiviso false informazioni. Un admin è però intervenuto in sua difesa e ha confermato i rumor su questo potenziale nuovo team per PS5.

"Transistor", questo il nome su ResetEra, ha affermato: "Prima di tutto, voglio dirvi quanto sono deluso da questa community. Il livello di ostilità in questo thread è ingiustificato. Questa community deve essere migliore riguardo a come tratta i propri membri. Per quanto riguarda MarsipanRumpan, non sarà cacciato, quindi datevi una calmata. Ci sono stati segnali da molteplici fonti riguardo all'acquisizione di Bluepoint Games da parte di Sony, quindi è certo che accadrà, è solo una questione di tempo. Sono certo che sarebbe successo quindi non ho mai pensato di dover cacciare qualcuno."

Ovviamente anche questa seconda dichiarazione è solo un rumor, nulla di ufficiale, ma sono in molti coloro che "votano" a favore dell'acquisizione di Bluepoint Games da parte di Sony. PS5 può comunque contare su molteplici team di sviluppo e vari giochi già confermati.

In attesa di novità a riguardo, vi segnaliamo che un brevetto di PlayStation 5 ci ha illustrato un nuovo modo di vedere i trailer grazie al DualSense.