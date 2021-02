Youtuber accusato di pedofilia da diverse ragazze

Lo youtuber Destery Smith, specializzato in video in cui affronta argomenti generici e nelle piattaforme di Nintendo, è stato accusato di pedofilia a causa di alcuni messaggi scambiati con delle fan giovanissime.

La prima ad accusarlo è stata la tiktoker "stripperdreamz", che ha raccontato di come abbia iniziato a scambiare con Smith messaggi per flirtare e foto esplicite quando aveva soltanto tredici anni. All'epoca lui aveva venti anni. Lui le avrebbe addirittura offerto di pagarle un volo per passare del tempo insieme.

stripperdreamz ha anche raccontato che mentre era in contatto con Smith ha conosciuto altre ragazze su Twitter che stavano parlando con lui. Una di queste, una quindicenne, le raccontò di come lo aveva baciato.

Destery Smith

"Probabilmente sono centinaia, se non migliaia, le ragazzine circuite e sfruttate da Destery" ha concluso.

In seguito alle accuse, un ex amico di Smith, Nathan Davies, che era parte del canale YouTube DesandNate, ha raccontato di aver chiuso i suoi rapporti con Smith dopo aver scoperto che tradiva la sua ragazza di allora, Amber e che probabilmente finora è emersa solo la punta dell'iceberg del suo comportamento.

Un altro ex amico, Leighton Stollard, ha raccontato che Destery possiede un'ampia raccolta di video e immagini erotiche delle sue ex e di altre ragazze con cui è entrato in contatto.

A rincarare la dose ci ha pensato anche la tiktoker urgirladrie, che ha raccontato di come Smith incoraggiasse le fan a parlare con lui su Snapchat di sera. Ha anche affermato che lui provò a coinvolgerla in una conversazione a sfondo sessuale quando aveva dodici anni.

L'utente Twitter Kaitlyn Marie ha dichiarato di aver iniziato una relazione online con Smith quando era in crisi per problemi mentali e per una diagnosi di una malattia cronica. Smith l'avrebbe sfruttata in un momento in cui era malata e vulnerabile.

Un'altra utente di Twitter, tal Kimberly, ha invece riportato alla luce un vecchio post del blog di Destery in cui il ragazzo confessava di stare con una quindicenne quando aveva diciannove anni.

Infine, lo streamer Damon Fizzy ha pubblicato l'immagine di una conversazione, ancora da verificare, che dimostrerebbe l'atteggiamento inquietante e manipolatorio di Smith verso le fan.