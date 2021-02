Multiplayer Risponde torna oggi alle 16.00: denudatevi e fate le vostre domande!

Come un cugino fastidioso di cui non ci si riesce a liberare, torna oggi alle 16:00 il Multiplayer Risponde, la rubrica in cui vi invitiamo a inviarci le vostre domande mentre siete completamente nudi. Tanto sono scritto o audio, quindi chi vi vede? Battute a parte, inondate il buon Vincenzo Lettera di quesiti (non di foto, ci raccomandiamo). Come sempre il conduttore preferito da tutti i sessuologi del mondo cercherà di dare una riposta ai dubbi che vi assillano. Non ci riuscirà, ma l'importante è provarci. Quindi datevi una mossa e spargete le vostre domande nei commenti, se volete che l'uomo più saggio del pianeta possa farvi vedere la luce.

Cosa domandargli? Ad esempio "Caro Vincenzo, cosa posso chiederti?" Brillante, vero? No? E allora provate a farvi spiegare perché Starfield sarà un'esclusiva Nintendo Switch, oppure perché The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 arriverà nell'Xbox Game Pass dal giorno di lancio. Fatelo, se avete coraggio. Potete sempre farvi raccontare di quella volta in cui... meglio di no. Un bel commento a caldo sull'ultimo Direct? Ecco, questo va bene.

Qualsiasi siano i vostri interessi non indugiate e fate domande, domande, domande. Inondateci per non rendere triste Vincenzo!

