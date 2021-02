PlayStation Store, offerte del 22 febbraio 2021

Tornano le offerte su PlayStation Store con la classica promozione dei Doppi Sconti: ecco i giochi PS5 e PS4 più convenienti per gli abbonati a PlayStation Plus!

PlayStation Store rinnova ancora una volta le proprie offerte con la classica promozione dei Doppi Sconti: un'iniziativa che consente agli abbonati a PlayStation Plus di usufruire appunto di una riduzione doppia sull'acquisto di un'ampia selezione di titoli. Gli sconti arrivano in questo caso al 70% e saranno validi fino al 4 marzo, il che significa che avrete sicuramente un po' di tempo per fare le vostre valutazioni. Quali sono dunque i giochi PS5 e PS4 più convenienti attualmente disponibili sulla piattaforma digitale Sony?

DIRT 5 Pubblicato da pochissimo, DIRT 5 (PS5 e PS4, 34,99 euro anziché 69,99 per gli abbonati a PlayStation Plus) è l'ultimo episodio della celebre serie targata Codemasters, che su PlayStation 5 offre un gameplay spettacolare e fluidissimo grazie a modalità grafiche che si spingono fino a 120 fps per una reattività e una precisione assolute. Con una campagna narrativa che ci vedrà gareggiare all'interno di oltre settanta tracciati sparsi intorno al mondo, il gioco punta forte su di un approccio arcade immediato e divertente, che si non si fa troppi problemi nel rappresentare il lato più giocoso e spensierato delle gare di rally, mettendoci al comando di diverse categorie di vetture.

Project CARS 3 Altro giro, altro racer di recente uscita: Project CARS 3 (PS4, 27,99 euro anziché 69,99 per gli abbonati a PlayStation Plus) prova a confermare le eccellenti qualità del franchise creato da Slightly Mad Studios, enfatizzando però in questo caso gli aspetti più arcade del modello di guida e rinunciando dunque ad alcune delle sue sfaccettature simulative. È un passo significativo, quello compiuto dal gioco, che viene supportato da ottimi circuiti e da una struttura particolarmente ricca e corposa, che vi terrà impegnati a lungo... a patto naturalmente di apprezzare il nuovo corso della serie, che diventa in questo modo più accessibile e immediata ma inevitabilmente mainstream.

F1 2020 Chiudiamo il trittico dei giochi di guida con F1 2020 (PS4, 27,99 euro anziché 69,99 per gli abbonati a PlayStation Plus), che si presenta su PlayStation Store con il prezzo più basso di sempre e prova dunque a guadagnarsi l'interesse dei numerosi appassionati di Formula Uno, che non potrebbero chiedere in questo momento una rappresentazione videoludica migliore. Dotato di un comparto single player corposo ed entusiasmante, il gioco introduce la nuova modalità Carriera Squadra, che ci vedrà creare da zero una scuderia e gareggiare con le squadre reali dell'ultima stagione. Sono inoltre presenti diverse novità sul fronte del gameplay al fine di aumentare la varietà dell'esperienza, insieme al ritorno della Formula 2.