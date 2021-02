Ghosts ‘n Goblins Resurrection: un video mostra altri 15 minuti di gameplay

Il canale YouTube GameXplain ha pubblicato un video con ben quindici minuti di gameplay di Ghosts 'n Goblins Resurrection, la nuova incarnazione della storica saga nata nel 1985 in sala giochi.

Il filmato inizia da un livello che ricorda incredibilmente il secondo di Ghouls 'n Ghosts, anche se si può notare come sia molto più ampio e offra una sfida differente da quella del coin op.

In generale, il livello di difficoltà sembra elevatissimo, come tradizione della serie vuole. Verso la fine del video possiamo vedere anche lo scontro con un boss: un cane di fuoco a tre teste che richiama sempre il secondo livello di Ghouls 'n Ghosts.

Se anche voi non vedete l'ora di tornare a indossare le mutande con le fragole di Arthur, non vi resta che attendere il 25 febbraio 2021, quando Ghosts 'n Goblins Resurrection sarà lanciato in esclusiva su Nintendo Switch.