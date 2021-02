Dandy Ace, il provato: Hades incontra Dead Cells in un nuovo rogue-lite

Dandy Aces | Provato

Dandy Ace sarà intrappolato dal suo rivale, Lele

L'incipit narrativo di Dandy Aces è molto semplice: Lele, un prestigiatore di scarsa abilità che ci ha subito ricordato il mai troppo apprezzato Wario sia per il design che per la voce, è geloso di un collega, Dandy Ace, che è abile, attraente e apprezzato. L'uomo riesce però a trovare uno specchio magico che gli permette di intrappolare il collega in un palazzo in continuo mutamento. L'unico modo per uscirne è arrivare alla fine e sconfiggere Lele.

Il palazzo che fa da ambientazione alle avventure di Dandy Ace, segue quindi le classiche regole dei rogue-lite. Ogni area è creata in modo procedurale: ci ritroveremo in un labirinto nel quale si susseguiranno una serie di scontri contro varie tipologie di mostri. Dandy Ace non è quindi diviso semplicemente in stanze, ma in piccole mappe con all'interno anche dei punti di teletrasporto che permettono di tornare sui propri passi liberamente e rapidamente, ad esempio per recuperare una cura precedentemente non usata. Avanzando è anche possibile ottenere chiavi che sbloccano cancelli, presenti in ogni mappa, che danno accesso a parti aggiuntive per nuove ricompense o addirittura che aprono la via verso mappe alternative e ci permettono di decidere il nostro percorso vero Lele.

Dandy Ace ha una mappa meno lineare del previsto

Passando a un'area successiva si ha la possibilità di passare attraverso un luogo sicuro dove spendere una valuta speciale ( frammenti di specchio, ottenibili sconfiggendo mostri) per sbloccare potenziamenti che rimarranno validi anche per le sessioni successive. Venendo sconfitti, però, si perdono tali frammenti. Parliamo quindi di una struttura di avanzamento simile a quella di Dead Cells, comprovata per la propria efficacia. I potenziamenti permettono, ad esempio, di ottenere un po' di monete (valuta "minore" spendibile nei negozi sparsi nei livelli) sin dall'inizio della partita oppure aumentare il numero di cure che Dandy Ace è in grado di portare con sé.

Ci sono poi anche una serie di "trinkets", accessori che donano bonus per la partita in corso, come ad esempio diminuzione di danno o potenza d'attacco aggiuntiva se non si subiscono danni. È possibile indossarne uno alla volta, man mano che si avanza nel gioco, ma spendendo denaro è possibile resettare il nostro equipaggiamento: ancora una volta, una scelta che ai più ricorderà Dead Cells.