Kena: Bridge of Spirits per PS5 sarà tra i PlayStation Plus di marzo, per un insider

Secondo l'insider GermanStrands, piuttosto famoso per aver azzeccato qualche previsione in passato, Kena: Bridge of Spirits per PS5 sarà tra i giochi PlayStation Plus di marzo 2021. Si tratta di un sogno ad occhi aperti o qualcosa bolle in pentola?

Proprio oggi vi abbiamo detto quando saranno annunciati i giochi PlayStation Plus di marzo 2021. Pur non avendo idea di quali saranno i giochi aggiunti gratuitamente il prossimo mese, avevamo ipotizzato che non sarebbe stato aggiunto nessun nuovo gioco per PlayStation 5. Questo perchè Destruction AllStars sarà gratis anche per tutto marzo.

Nonostante questo, l'insider GermanStrands, piuttosto famoso per aver azzeccato in passato qualche previsione sui giochi PS Plus, ha parlato su Twitter di Kena: Bridge of Spirits. Il gioco, sparito ormai da un po' di tempo dai nostri radar, potrebbe essere davvero una piacevole aggiunta al servizio, anche perché sviluppato per PlayStation 4 e PS5.

"Se Kena: Bridge of Spirits dovesse essere un gioco per PS Pus di marzo, perderò la testa," ha scritto l'insider. Si tratta, inoltre, di un gioco dal profilo molto simile a quello di Bugsnax e per l'appunto di Destruction AllStars e quindi un candidato ideale per il servizio.

A voi piacerebbe?