PS5, State of Play del 25 febbraio annunciato: ecco cosa sarà mostrato

Sony ha annunciato che il prossimo 25 febbraio 2021 (giovedì) andrà in onda il nuovo State of Play dedicato a giochi PS4 e PS5. L'annuncio è arrivato tramite i social, come potete vedere in calce, e tramite il PlayStation Blog. Ecco cosa sarà mostrato durante l'evento.

Lo State of Play del 25 febbraio 2021 ci permetterà di vedere "una serie di novità e approfondimenti per 10 giochi in arrivo per PS4 e PS5". All'interno di questa lista sono inclusi sia giochi nuovi che aggiornamenti su titoli indie e di terze parti che sono stati mostrati a giugno 2020 alla presentazione di PS5.

La durata dello State of Play sarà di circa 30 minuti: ci aspetta quindi un evento intenso. Viene specificato che non ci saranno annunci sulle novità hardware di PlayStation (un chiaro riferimento a PS VR 2 - nome non ufficiale -) e non ci saranno annunci relativi all'industria (niente annunci di acquisizioni). L'evento si concentrerà completamente sui giochi PS5 e PlayStation 4.

L'orario italiano di inizio dello State of Play del 25 febbraio 2021 è le 23:00. La diretta, come sempre, sarà disponibile sia su Twitch che su YouTube. Come sempre, seguiremo l'evento in diretta l'evento: fateci compagnia sul nostro canale Twitch!

Vi ricordiamo anche che oggi è stato svelato che Days Gone arriverà su PC: è solo la prima esclusiva di varie esclusive pronte ad approdare su computer!