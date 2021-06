Ubisoft Forward Sale, le nuove offerte

Mancano ormai poche ore alla nuova edizione di Ubisoft Forward , l'evento organizzato dalla casa francese nell'ambito dell'E3 2021 per la presentazione dei suoi nuovi giochi, che si svolgerà il 12 giugno a partire dalle 21.00, e non potevano mancare delle offerte a tema sull'Ubisoft Store!

Ambientato in una Londra post-brexit, controllata da un governo totalitario che calpesta sistematicamente i diritti e la privacy dei cittadini, questo nuovo capitolo della serie action è caratterizzato da una meccanica tanto originale quanto ambiziosa: potremo reclutare qualsiasi personaggio incontrato per strada e fare in modo che si unisca al nostro gruppo, sfruttandone le abilità per portare a termine le missioni del DedSec e provare a liberare la città una volta per tutte.

Sembra incredibile, ma grazie alle offerte degli Ubisoft Forward Sale e allo sconto extra da 10 euro è possibile portarsi a casa la standard edition di Watch Dogs: Legion per appena 19,99 euro . Parliamo ovviamente di un acquisto singolo, visto che la riduzione supplementare va spalmata su tutto il contenuto del carrello, ma il concetto rimane valido: si tratta del prezzo più basso di sempre per il gioco, un'occasione da non perdere.

Nei panni della coraggiosa guerriera Fenyx, avremo un difficile incarico da compiere: gli dei dell'Olimpo sono stati colpiti da una misteriosa maledizione che rischia di ucciderli e starà a noi scoprire chi l'ha lanciata, eliminando l'origine di questo pericoloso attacco e riportando la pace nell'antica Grecia . Per riuscire nell'impresa dovremo risolvere enigmi ambientali e naturalmente combattere, facendo affidamento sui poteri divini che ci sono stati donati per l'occasione.

Lo stesso discorso vale per Immortals: Fenyx Rising , una delle più grandi sorprese dello scorso anno: l'ottimo action RPG ambientato nella Grecia dei miti e delle leggende può essere vostro per soli 19,99 euro , considerando il prezzo scontato a 29,99 euro per la standard edition e la riduzione extra da 10 euro ottenibile inserendo al checkout il codice FORWARD.

Assassin's Creed

Assassin's Creed Odyssey, Alexios impegnato in una delle tante possibili relazioni amorose del gioco.

Avete presente quanto spesso abbiamo parlato dell'enorme campagna di Assassin's Creed Odyssey, di come tenga impegnati per un centinaio di ore mandandoci in giro per l'antica Grecia, tra filosofi e grandi condottieri, al comando di uno spartano rinnegato che combatte per scoprire la verità sulle sue origini? Ecco, sedetevi un attimo prima di proseguire nella lettura: abbinando gli sconti degli Ubisoft Forward Sale e la riduzione extra da 10 euro, l'edizione standard di Odyssey può essere vostra per 5 euro.

Un colpo al cuore, vero? Se già possedete quell'episodio, tuttavia, non c'è problema: la promozione vale anche per gli altri capitoli, incluso l'ultimo ambientato nell'Inghilterra del IX secolo, Assassin's Creed Valhalla, che combinando le varie offerte viene via a soli 34,99 euro. Ripetiamo ancora una volta: stiamo considerando la somma per un acquisto singolo, visto che lo sconto extra da 10 euro si spalma su tutto il contenuto del carrello.