Masters of the Universe: Revelation: data d'uscita della serie Netflix da un teaser

Netflix ha pubblicato il primo teaser animato di Masters of the Universe: Revelation, che svela anche la data d'uscita dell'attesissima serie (almeno da quelli che hanno vissuto gli anni '80): il 23 luglio 2021. Non manca molto per vederla, quindi.

Masters of the Universe: Revelation è stata realizzata dal produttore esecutivo Kevin Smith, che ha voluto riprendere i noti personaggi degli anni '80, nati da una linea di giocattoli molto famosa (di fatto Masters of the Universe fu concepita per vendere pupazzi ai bambini), divenuti un vero e proprio fenomeno pop. A differenza del reboot di She-Ra (la sorella di He-Man), qui Kevin Smith è voluto rimanere molto più aderente allo stile originale, pur con le dovute modernizzazioni, facendo iniziare le nuove storie proprio da dove si concludevano le precedenti e non alterando più di tanto l'aspetto dei personaggi.

Da notare che la descrizione ufficiale del video su YouTube parla di "prima parte", quindi non tutte le puntate saranno pubblicate contemporaneamente. Ora non vi resta che guardare il filmato in testa alla notizia, per vedere il lavoro che è stato fatto per farci tornare tutti un po' bambini con Masters of the Universe: Revelation, quando anche le cose mostruose ci sembravano bellissime.