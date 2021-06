Battlefield 2042: il gameplay trailer sarà mostrato alla conferenza Xbox e Bethesda

Andy McNamara, il Director of Communications degli shooter e di Star Wars per EA, ha annunciato che il primo gameplay trailer di Battlefield 2042 sarà mostrato alla conferenza Xbox e Bethesda.

Nella giornata di ieri abbiamo scoperto le prime informazioni sul gioco, riassunte magistralmente nella nostra anteprima di Battlefield 2042. Ad accompagnare le informazioni sulla direzione della serie, le piattaforme e gli specialisti è stato un trailer molto spettacolare, che però non era rappresentativo del gameplay vero e proprio.

Questo perché EA e Microsoft, continuando la loro partnership, hanno deciso di utilizzare la conferenza Xbox e Bethesda per mostrare il gioco in azione, presumibilmente su Xbox Series X.

Tutti coloro che non vedono l'ora di scoprire il nuovo Battlefield 2042 o anche coloro che nutrono qualche dubbio sulle novità, devono sicuramente collegarsi domenica alle 19 per poter confermare o smentire le prime impressioni. Ovviamente seguiremo tutti in diretta su Twitch all'interno delle nostre maratone.

