Tiny Tina's Wonderlands annunciato alla Summer Game Fest 2021

Gearbox e 2K Games hanno annunciato Tiny Tina's Wonderlands in occasione della Summer Game Fest di Geoff Keighley. Si tratta di uno spin-off della serie Borderlands completamente autonomo, che avrà come protagonista l'amatissimo personaggio.

Stando a quanto raccontato dall'attrice Ashley Burch sul palco di Keighley, Tiny Tina's Wonderlands offrirà opzioni di personalizzazione e un focus particolare sugli incantesimi. Insomma, le atmosfere saranno molto diverse da quelle della serie principale.

Un'immagine dal trailer di Tiny Tina's Wonderlands

L'uscita del gioco è prevista per l'inizio del 2021, in data ancora da destinarsi. Immaginiamo che ci potremo giocare su PC, Xbox One, Xbox Series X e S, PS4 e PS5. Chissà se anche su Stadia o altre piattaforme.