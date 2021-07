Wonder Woman: il cosplay di Gal Gadot di missbricosplay è perfetto

La Wonder Woman di Gal Gadot è un personaggi in grado di bucare lo schermo. Un po' per la bellezza dell'attrice israeliana, un po' per la forza dell'eroina della DC Comincs. Il cosplay di missbricoslay riesce a replicare entrambe queste cose in maniera davvero perfetta.

La modella, infatti, ha un volto e una capigliatura molto simili a quelli della Gadot. Il resto lo fa l'ottimo costume da Amazzone indossato, molto ricco di dettagli e ben realizzato. L'effetto, quindi, è quello di un costume di scena come quelli utilizzati durante i recenti film della DC comics.

Il cosplay è talmente ben riuscito da essere uno dei preferiti dalla stessa modella che, nella descrizione della foto, dice che le è mandato essere Wonder Woman.