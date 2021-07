Fable sarà spensierato, britannico e uscirà prima di The Elder Scrolls 6

Stando a quanto raccontato da Phil Spencer, il capo della divisione Xbox, Fable di Playground Games sarà un gioco spensierato, come i precedenti capitoli, e manterrà quel tocco britannico tanto amato dagli appassionati. Inoltre uscirà prima di The Elder Scrolls 6, che ha ancora diversi anni di sviluppo davanti a sé.

Il fatto che Fable avrebbe mantenuto l'humor tipico della serie era abbastanza chiaro già dal primo teaser trailer in computer grafica, ma Spencer ha voluto comunque ribadirlo, intervistato dal podcast IGN Unlocked, per rassicurare i fan e per stabilire le distanze dagli altri due grossi giochi di ruoli fantasy in sviluppo per Xbox: Avowed di Obsidian Entertainment e, appunto, The Elder Scrolls 6 di Bethesda. Entrambi avranno toni molto più dark e decadenti.

Sfortunatamente tutte le novità riguardo a Fable si esauriscono qui, nel senso che Spencer non ha detto altro in merito al gioco. Chissà quando ne sapremo di più, a questo punto visto che Playground Games sta per lanciare Forza Horizon 5 e Fable non è apparso nel corso degli eventi di quest'anno.

Intanto che aspettiamo possiamo rigiocarci i Fable originali tramite retrocompatibilità, che non fa mai male.